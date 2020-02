Emergenza coronavirus: Cna attiva una unità di crisi a supporto delle imprese

Relativamente alla emergenza del coronavirus, Cna Forlì-Cesena ha costituito una unità di crisi, che sta monitorando l'evolversi della situazione; questa mattina è stata inviata una prima comunicazione alle imprese associate. Tutti gli aggiornamenti successivi saranno pubblicati sul sito www.cnafc.it.

"Si segnala che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai propri dipendenti le principali misure per prevenire la diffusione del virus. Come da direttiva della Regione Emilia-Romagna, Cna Forlì-Cesena sospende ogni iniziativa pubblica, evento e corsi di formazione fino al 1° marzo. lcuni consigli e/o prescrizioni per la gestione dell’emergenza in azienda: sospendere eventi e iniziative pubbliche; sospendere la partecipazione a riunioni e corsi di formazione fuori provincia; sospendere eventuali riunioni anche se interne e attività formative non urgenti; indicare una persona / un gruppo di riferimento a cui segnalare eventuali criticità. Ricordiamo che nella nostra provincia non sono previste chiusure di attività economiche (neanche pubblici esercizi)".