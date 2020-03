Emergenza coronavirus, il Comune di Predappio si attiva per non lasciare indietro nessuno

Il Comune di Predappio si attiva per non lasciare indietro nessuno. L’amministrazione ha infatti attivato un gruppo di volontari che informerà tutti gli anziani over 65 che abitano soli sul territorio comunale per sincerarsi sulle loro condizioni e aggiornarli sull’evoluzione dell’emergenza coronavirus. Il gruppo, che prenderà contatti telefonici con ogni singolo anziano, sarà coordinato dal vicesindaco Luca Lambruschi.



A partire da mercoledì, grazie al supporto dei soci della “Banca Del Tempo” di Fiumana e di tanti insegnanti dell’istituto comprensivo di Predappio che si sono dati disponibili si cercherà di portare informazioni alle persone sole di tutto il territorio. Il "Comitato per gli anziani" di Predappio, attraverso i suoi canali informativi, invierà le stesse informazioni a tutti i suoi associati.

"Ringraziamo anche tutti loro per il servizio che svolgono in questi giorni nel nostro territorio - spiega il vicesindaco Lambruschi -. Come avvenuto in altri Comuni, riteniamo sia un modo solidale per stare accanto a tutti e aiutare una delle fasce d'età più in difficoltà in questo momento. Ringraziamo fin d'ora tutte le persone che dedicheranno del loro tempo per questa attività. Chi non fosse, per qualche ragione, raggiunto dalle telefonate può ovviamente in caso di necessità chiamare direttamente in Comune".