Emergenza coronavirus, la Protezione civile di Forlì-Cesena impegnata su vari fronti

Le attività del volontariato di Protezione civile coordinate dal Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale, Ambito di Forlì-Cesena, sono proseguite incessantemente e non si sono fermate neppure nel periodo pasquale. Nel primo mese di emergenza da Covid-19, sono state oltre 900 le unità di volontariato attivate a supporto del sistema di Protezione civile afferenti il Coordinamento di Forlì-Cesena, impegnate su vari fronti: attività logistiche di installazione delle strutture di triage e transit-point (Forlì, Cesena, Meldola e Bagno di Romagna), servizio di infopoint all'Irst di Meldola (circa 20 volontari a settimana), servizio di presidio del Centro di accoglienza per i senza fissa dimora di Forlì (circa 14 volontari a settimana), consegna ai Comuni di mascherine o di donazioni per minimizzare gli spostamenti sul territorio, fino ad assicurare il trasporto dei vari contingenti di personale medico e infermieristico che giungono a supporto degli ospedali del territorio forlivese-cesenate.

Prosegue inoltre la collaborazione dei volontari delle Organizzazioni locali di Protezione civile (associazioni e gruppi comunali) con i Comuni: ogni settimana sono oltre 300 i volontari che supportano i Centri operativi comunali, con particolare riferimento alla distribuzione di generi di prima necessità alla popolazione fragile. Il Servizio Area Romagna "ringrazia il Presidente del Coordinamento provinciale di Forlì-Cesena e tutta la grande famiglia dei volontari per la dedizione e il profondo rispetto delle raccomandazioni di prevenzione sanitaria, dimostrati anche in questa emergenza. Il volontario di protezione civile si conferma una risorsa preziosa per la comunità e il bene comune".