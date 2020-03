Emergenza coronavirus nel riminese: due medici di Forlì impegnati a Riccione

Ci sono due medici forlivesi impegnati nell'emergenza coronavirus nel territorio di Riccione. Sono stati chiamati a coprire i turni di due chirurghi locali in malattia. Il gruppo Leardini ha messo loro a disposizione due appartamenti per ospitarli. Dal Comune di Riccione, per voce del sindaco Renata Tosi, è arrivato un ringraziamento "agli albergatori che si sono messi a disposizione per ospitare medici e infermieri che hanno l'esigenza a fine turno di poter avere un alloggio dove riposare. Un appello da parte dell'amministrazione Comunale, è esteso a tutta la categoria per poter offrire una sistemazione a quanti in questi giorni di emergenza sanitaria si stanno adoperando per il buon funzionamento della struttura ospedaliera “Ceccarini” e la cura dei malati Covid-19".

“Una richiesta in tal senso - ha detto il sindaco Renata Tosi - è arrivata dalla direzione dell’Ospedale che ci ha rappresentato la situazione di alcuni medici e infermieri provenienti da un'altra provincia, che hanno la necessità di un alloggio su Riccione. Il mio ringraziamento va al gruppo Leardini che ha messo a disposizione due appartamenti per ospitare due medici giunti da Forlì a coprire i turni di due chirurghi locali in malattia. Sappiamo però che ci sono richieste anche dal corpo infermieristico. In tal senso ci siamo resi disponibili, per ospitare più infermieri possibili, anche a riaprire un hotel, qualora ce ne fosse la necessità".