Il coronavirus rivoluziona il "Morgagni-Pierantoni": 109 posti letto dedicati all'emergenza

L'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì risponde all'emergenza coronavirus con una riorganizzazione completa di reparti ed attività. Due reparti del nosocomio, per un totale di sessantaquattro posti letto, saranno dedicati ai pazienti positivi al coronavirus. A questi vanno aggiunti i quindici che si trovano nel reparto di Malattie Infettive ed altri trenta nella Casa di Cura Villa Serena. "Il Reparto Covid-19 numero 1 - spiega la direzione di presidio - è collocato nell’emipiano 4B del "Padiglione Morgagni" ed ha occupato tutti i posti letto della "Pneumologia" e quelli della "Nefrologia", trasferita temporaneamente al settimo piano.

Il Reparto Covid-19 numero 2 si trova invece nell’emipiano 3B del "Padiglione Morgagni": "Occupa i posti resisi disponibili con il trasferimento della "Medicina" e della "Endocrinologia" in un'ala di venti posti letto nel "Padiglione Allende", in precedenza occupata dall’Unità Operativa di "Riabilitazione", trasferita a Forlimpopoli". Quattro unità operative sono quindi interamente dedicate a Forlì alla cura dei pazienti che hanno contratto il coronavirus, affidati al personale medico ed infermieristico delle "Malattie Infettive", "Medicina Interna" e "Pneumologia".

I pazienti in attesa di "tampone di conferma" sono tenuti invece in osservazione al quinto piano del "Padiglione Morgagni", nei quindici posti letto completamente dedicati ed operativi ventiquattro ore su ventiquattro. Ai pazienti critici, in attesa di conferma, sono dedicati quattro posti letto nella "Medicina d’Urgenza". "E’ inoltre attivata - prosegue la direzione ospedaliera - una "Guardia Medica Covid-19" interdivisionale ed una "Rianimazione Covid-19", con un ampliamento di due posti in più nella dotazione della "Rianimazione".

"La "Recovery Room" è stata riconvertita per garantire cinque posti letto di Rianimazione polispecialistica a pazienti non Covid-19. Le Rianimazioni Covid-19 lavorano sempre in rete sia nell’ambito dell’Ausl Romagna che in ambito Regionale e quindi per i pazienti che necessitano di "Terapia Intensiva" la disponibilità di letti è sempre ricercata attraverso un apposito coordinamento".