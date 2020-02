Emergenze gastroenterologiche, esperti nazionali a confronto a Forlimpopoli

L'Unità operativa di Gastroenterologia di Forlì-Cesena organizza "Endoscopu on call: we recall", un corso sulle urgenze gastroenterologiche cliniche ed endoscopiche, alla Chiesa dei Servi, Spazio Convegni casa Artusi, in via Cesare Battisti, a Forlimpopoli il 21-22 febbraio. Obiettivo principale di questo secondo appuntamento è quello di ottimizzare la gestione multidisciplinare delle emergenze-urgenze gastroenterologiche della provincia di Forlì-Cesena, attraverso il confronto con le altre unità operative dell’Ausl Romagna, con la partecipazione di esperti nazionali, medici di medicina generale e tutte le figure professionali coinvolte. L’analisi dei dati, il confronto con le evidenze scientifiche e con figure di riferimento in ambito nazionale, saranno centrali per la costruzione di percorsi condivisi e aggiornati. Il corso, gratuito, è accreditato per medici ed infermieri.