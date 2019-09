Emozioni e divertimento con i cavalli: taglio del nastro in fiera

Aperta ufficialmente sabato mattina al quartiere fieristico di via Punta di Ferro la seconda edizione di “Forlì International Horse Fair”, la manifestazione internazionale sul mondo del cavallo e dell’equitazione organizzata dalla Fiera di Forlì in collaborazione con CLS Custom and Logistics Service e West & Co. Professional Centre. Il taglio del nastro è stato fatto alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, del neo questore di Forlì-Cesena Lucio Aprile e di Jacopo Morrone.

Dopo l’anteprima di venerdì pomeriggio, la prima giornata di “Forlì International Horse Fair” ha visto alternarsi sui campi concorsi internazionali di equitazione, prove di morfologia per le razze presenti, dimostrazioni di monta, esibizioni di scuole ed artisti e prove tecniche come il Barrel Racing e il Pole Bending, due discipline tra le più popolari anche presso il pubblico dei non addetti per la carica e l’immediatezza del gesto dei cavalli in gara. I più giovani visitatori della “Forlì International Horse Fair” hanno avuto modo di provare l’emozione del “battesimo della sella” e di un giro in carrozza che ha permesso loro di apprendere il modo più giusto di accostarsi ai cavalli. FIHF è un occasione anche per creare una mentalità e una cultura rispettosa del mondo animale, che valorizzi quanto di meglio il rapporto tra l’uomo e il cavallo ogni volta può generare.

Grande successo di pubblico anche per il Gran Galà del Forlì International Horse Fair dal titolo “Immagina! Dal sogno alla realtà”, lo spettacolo equestre aperto dalla fanfara a cavallo della polizia di stato, è estato diretto dalla regia Umberto Scotti che ha coordinato le performance ed esibizioni di artisti di livello internazionale quali Silver Massarenti, Francesca Di Giovanni, Margherita Massarenti, Alessandro Conte, Rudy Bellini e tanti altri. Lo spettacolo verrà riproposto sabato sera alle ore 21.30.