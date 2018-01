Endocrinochirurgia, nomina regionale per il dottor Alberto Zaccaroni

Il dottor Alberto Zaccaroni, direttore della Unità Operativa di Chirurgia Endocrina dell'ospedale "Morgagni- Pierantoni" di Forlì, consigliere nazionale della Società Italiana di Chirurgia e responsabile scientifico della chirurgia robotica dell'Ausl Romagna, è stato nominato in questi giorni coordinatore per l'Emilia-Romagna della Società italiana unitaria di Endocrinochirurgia. La società nasce dalla fusione del Club dell'Uec (unità di endocrinochirurgia ) con la Siec (Società italiana di endocrinochirurgia) che ha come obiettivo quello di riunire, in un unico gruppo, gli endocrinochirurghi italiani di estrazione ospedaliera e universitaria. "Questa nomina - sottolinea il dottor Zaccaroni - rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che la nostra azienda ha svolto e svolge nel trattamento chirurgico delle malattie endocrine metaboliche".