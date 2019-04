L'ex "iena" Enrico Lucci porta le telecamere Rai a Meldola alla scoperta del mondo dei vampiri

Le telecamere della Rai a Meldola. L'ex "iena" Enrico Lucci sarà protagonista del nuovo programma televisivo "Reality" e intervisterà Davide Santandrea, ideatore della nuova saga cinematografica "Il Diario della Bestia". Santandrea, affiancato da alcune persone dell'associazione "Lega Italiana Real Vampires" che si batte per la non discriminazione alle diversità, racconterà che cos'è un real vampire. "L'immagine che viene data al vampiro della saga del “Diario della Bestia” è quello di una persona consapevole della sua diversità ma che spesso si batte per il desiderio di essere felice, proprio come qualsiasi altra persona - spiega Santandrea -. La saga è composta da sette film lungometraggi e sta suscitando un incredibile interesse dei fans Americani".

Spiega Santandrea: "La serie tv “Ombra del diario” prodotta in Italia proprio nella cittadina di Meldola, che è un po' lo spin off del "Diario della Bestia" è stata acquistata dal canale televisivo CW18 e trasmessa in Florida - prosegue -. Diverse associazioni di Real Vampires americane hanno aderito al progetto e dato la loro disponibilità per una proficua collaborazione. E alla sede della Long Black Veil Produzioni e dell'Associazione Lirv arrivano da ogni parte del mondo lettere ed email di consenso, di applauso e di apprezzamento per il progetto del Dario della Bestia. Lo scopo di tutto questo progetto è mostrare i real vampires per ciò che sono, lontano da false credenze, leggende, superstizioni che per secoli hanno avvolto la figura del vampiro".