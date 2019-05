Era stato arrestato pochi mesi fa: per la seconda volta viene trovato con la patente falsa

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e prevenzione/repressione dei reati in genere svolti dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura lunedì sera, un cittadino cinese residente da tempo a Forlì è stato denunciato poiché trovato in possesso di una patente di guida falsa. L’uomo è stato identificato nel corso di un controllo all’interno di una sala scommesse cittadine, ed è stato riconosciuto da uno degli agenti che stava operando poiché qualche mese fa lo aveva arrestato per il possesso di documenti falsi.

All’epoca, il cinese venne fermato, alla guida di un veicolo, durante un posto di controllo congiunto della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, e in quella circostanza mostrò una patente di guida ed una carta d’identità falsi, reati per i quali il codice prevede l’arresto nella flagranza di reato. Lo straniero venne quindi portato innanzi al Tribunale, condannato e scarcerato in applicazione della sospensione condizionale della pena. Ricordando questo episodio, l’agente ha controllato con più attenzione cosa custodisse nel portafoglio, trovando una ulteriore patente di guida, del tutto contraffatta poiché stampata su un supporto non conforme a quello del poligrafico dello Stato.

Oltretutto, l’indagato non risultava titolare di autorizzazioni alla guida e il numero stampigliato in quella falsa risultava riferibile a persona diversa. Il documento è stato sequestrato e l’uomo nuovamente messo a disposizione della magistratura per i reati di falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso, scampando invece la contestazione della guida senza patente poiché al momento di questo secondo controllo non era alla guida di un veicolo.