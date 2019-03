"A ne sò": la risposta simpatica di Filippo conquista Flavio Insinna e gli studi de "L'Eredità"

Non ha vinto il montepremi in palio, dimezzato da 190mila a 95mila euro, ma ha conquistato con la sua simpatia, tipicamente romagnola, Flavio Insinna e gli spettatori de "L'Eredità". Ci riproverà nella puntata di sabato il forlivese Filippo, protagonista venerdì sera della puntata del programma di Rai Uno. Il giovane, studente di ingegneria, è arrivata al duello finale battendo la sfidante Martina, poi ha affrontato la sfida della 'Ghigliottina' per tentare di conquistare il ricco bottino.

Filippo non ha capito la parola da indovinare, ma la risposta che ha fornito ha spiazzato il conduttore "A ne sò" (Non lo so). Insinna ha evidenziato la "simpatia ed intelligenza" del concorrente, aggiungendo: "Appena ti ho visto ho capito che ci saremmo divertiti". L'appuntamento con la trasmissione è quindi per sabato.

Solo una settimana fa un'altra concorrente romagnola aveva conquistato il programma: Viola Casadei, studentessa ravennate, ha indovinato la parola nascosta, assicurandosi un montepremi da 190mila euro. Alla domanda di Insinna su come avrebbe utilizzato la ricca somma di denaro, la giovane aveva spiegato di volerli mettere in banca, ma di voler prima regalare alla mamma un viaggio madre-figlia in America. La ragazza aveva quindi brindato alla vittoria spiegando che "Bere il Bellini con le professoresse è il sogno della mia vita".