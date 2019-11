'Eredita' dal compagno lo spaccio di eroina. Ma aveva con sé anche armi clandestine

Inquietante arresto da parte dei Carabinieri della Tenenza di Cattolica che, al termine di una serie di pedinamenti, hanno arrestato una spacciatrice trovata in possesso di armi clandestine. Nella rete degli uomini dell'Arma è finita una forlivese di 55 anni, ma residente Saludecio e vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso dalle indagine, la donna, compagna di uno spacciatore già finito agli arresti domiciliari in quanto trovato con un etto di eroina, viaggiava avanti e indietro tra la sua residenza e un garage situato a Pesaro. Un comportamento sospetto che ha indotto i militari a fare ulteriori accertamenti.

Fermata durante un controllo stradale lunedì pomeriggio, la 55enne è stata trovata in possesso di un ingente quantitativo di eroina pronto a finire sulle piazze dello spaccio di Cattolica. La successiva perquisizione domiciliare è stata estesa sia all'abitazione che al garage pesarese e, in quest'ultimo, i militari dell'Arma hanno trovato una pistola con matricola abrasa, calibro 7.65, con relativi proiettili, modificata mediante installazione di un silenziatore e una penna-pistola di fattura artigianale mono colpo. Messa davanti all'evidenza, la donna si è chiusa in un ostinato silenzio ed è stata poi trasferita in carcere a Forlì in attesa della convalida dell'arresto.