Una forlivese alla trasmissione "L'Eredità": cede ai calci di rigore alla campionessa in carica

Una forlivese alla trasmissione "L'Eredità", il pre-serale di Rai Uno campione di ascolti. Si tratta di Claudia Paganelli, 31, dipendente di un’agenzia di merchandising per la quale si occupa di gestione ordini e fatture elettroniche. Sposata con Francesco, condivide la passione della scrittura: "Ho scritto un libro, ma non l'ho pubblicato", ha confessato al conduttore Flavio Insinna. Claudia, laureata in Economia e Commercio, ha perso la sfida dei "calci di rigore" per 3-2 a favore della campionessa in carica Benedetta Arpioli.

Martedì avrà comunque una nuova chance. Arpioli, alla tredicesima Ghigliottina, ha indovinato lunedì sera la parola vincente, Poesia, vincendo la somma di 35mila euro in gettoni d'oro. Con questa vincita la concorrente ha superato i 50mila euro, per la precisione 53.750 euro.