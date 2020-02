Niente da fare per la forlivese Claudia al programma "L'Eredità"

Si è conclusa l'avventura al programma televisivo di Rai Uno "L'Eredità" di Claudia Paganelli, la 31enne forlivese dipendente di un’agenzia di merchandising per la quale si occupa di gestione ordini e fatture elettroniche. La giovane, che condivide col marito Francesco la passione per la scrittura, non è riuscita al pari di lunedì sera a giocarsi la sfida per spodestare la campionessa in carica Benedetta Arpioli.

A spuntarla è stato il professor Luca Rossi, il quale nulla ha potuto poi contro la concorrente modenese alla sfida dei calci di rigore. Dopo la vittoria di lunedì sera, Arpioli, laureata in Culture Letterarie Europee, ha affrontato la sfida della "Ghigliottina" partendo da un montepremi di 180mila euro. Dopo averlo dimezzato quattro volte, non ha trovato la parola vincente che legava "famiglia", "felicità", "corso", "signora" e "padre": ritratto.