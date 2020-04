Erogati 810 buoni spesa, Tassinari: "La macchina amministrativa sta lavorando senza sosta"

Sono state istruite quasi 1500 domande ed erogati 810 buoni spesa per un importo complessivo di 180mila euro. Ad aggiornare il dato è l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari. "La macchina amministrativa sta lavorando senza sosta per soddisfare le istanze dei richiedenti nel più breve tempo possibile - prosegue Tassinari -. Voglio anche aggiungere che i nostri uffici stanno effettuando verifiche puntuali sulla natura delle domande pervenute, per stanare possibili furbetti e incongruenze nelle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione".

