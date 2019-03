Malore mentre pulisce la cisterna, ha inalato sostanze tossiche: tenuto in coma farmacologico

Stava pulendo la cisterna della raccolta piovana, quando ha accusato un malore per le esalazioni tossiche sprigionate dalle sostanze utilizzate. Paura martedì per un settantenne di Castrocaro Terme. A dare l'allarme al 118 e ai Carabinieri è stata la moglie. L'uomo, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, dove è stato tenuto in coma farmacologio. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita, ma i medici inizialmente si sono riservati la prognosi, ricoverando nel reparto di Rianimazione.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti effettuata dai militari dell'Arma, l'uomo si sarebbe calato nella cisterna di casa per la pulizia delle pareti. Qualcosa tuttavia ha funzionato. Il materiale utilizzato ha sviluppato una sostanza nociva, che, respirata, ha causato lo svenimento del settantenne ed una carenza di ossigeno. Fortunatamente è stato scoperto appena in tempo dalla coniuge.