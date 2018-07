Istituto Tecnico Aeronatico, 112 diplomati: ci sono anche tre giudizi eccellenti

Sono 112 gli studenti che hanno conseguito il diploma all'Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca" di Forlì. Di questi nove hanno concluso il percorso scolastico con la massima valutazione, mentre in tre hanno ricevuto anche la lode. Per quanto riguarda le altre classi, sono 327 gli studenti promossi, 119 quelli con la sospensione del giudizio e 47 i bocciati. Sono ben 72 gli studenti con una media uguale o maggiore all'8, mentre 20 quelli ammessi all'anno successi con una media uguale o superiore al 9. L'istituto non ha diramato l'elenco degli studenti "in rispetto all’applicazione del nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016".