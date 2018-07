Liceo delle Scienze Umane "Carducci", tutti maturi: è Agnese la più brava

Tutti diplomati i 20 studenti del Liceo delle Scienze Umane "Valfredo Carducci" di Forlimpopoli che hanno sostenuto nei giorni scorsi l'esame di maturità. C'è un solo 100 ed quello di Agnese Bruschi. L'anno scolastico 2017-2018 si è chiuso con 106 promossi. In totale sono stati bocciati solo tre alunni, mentre 22 sono stati promossi col giudizio sospeso. Sono quattro i non scrutinati. Sono 22 gli studenti che hanno frequentato la prima: otto sono stati promossi, due bocciati, nove ammessi col giudizio sospeso e tre non scrutinati. Sono due coloro che hanno conseguito una media uguale o superiore all'8: si tratta di Sofia Fabbri (media 9) e Alessandro Silvagni (media 8,50).

Sono 17 i giovani di seconda ammessi al terzo anno con la piena sufficienza, mentre vi è stata una sola bocciatura e quattro giudizi sospesi. Spiccano l'8,6 di Matilde Missiroli, l'8,10 di Nicole Neri e l'8 di Riccardo Siboni. Nessuna bocciatura in terza, con 13 promossi e cinque alle prese con la sospensione del giudizio. La più brava è stata Letizia Vitali con la media del 9,08. Sono infine 19 i promossi al quinto anno senza debito (quattro col giudizio sospeso ed un non scrutinato). Sono cinque con la media superiore all'8: Lucia Carlassare, Elena Santolini e Giada Rustignola con 8,17, Andrea Martinelli con 8,42 e Chiara Gobbato con 9,17.

I diplomati del Liceo Scienze Umane Carducci

5A

Carlotta Artusi 93

Tea Brandolini 69

Agnese Bruschi 100

Simone Cardale 75

Sara Casadei 86

Mina Corvi 97

Gessica Gaudenzi 61

Shalu Elizabeth Aji Moorthikal 90

Lucia Morigi 84

Gaia Morittu 71

Elisa Navoni 76

Jessica Pinto 62

Denisa Rapaj 75

Cristina Ricci 87

Luca Rosetti 93

Michele Santolini 97

Lucia Sughi 71

Martina Valentini 60

Lorenzo Venturini 70

Marco Vitali 70