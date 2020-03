Esce per una passeggiata col cane e non torna: era stato colpito da un malore

Era uscito di casa per portare a passeggio il cane, senza più fare ritorno. Paura per i familiari di un forlivese di 55 anni, che nel primo pomeriggio di domenica hanno allertato la Polizia per segnalarne la scomparsa. In particolare erano preoccupati che l’insolito ritardo fosse causato da un malore poiché l’uomo soffre di alcune patologie. Immediatamente è partita una battuta di ricerche, cui hanno partecipato gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, focalizzato le ricerche nelle zone periferiche di campagna circostanti l’abitazione dello scomparso, nella zona di San Leonardo.

L’allarme è cessato verso le 17, grazie alla segnalazione di un contadino che udendo dei lamenti ha poi trovato l’uomo disteso a terra nel suo campo, in stato di semi paralisi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che gli ha praticato le prime cure del caso e che sono state subito efficaci. Il 55enne è stato accompagnato alla sua abitazione senza che venisse trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.