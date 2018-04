Escono di casa e quando rientrano la trovano rovistata dai ladri

"Topi" d'appartamento in azione giovedì sera in un'abitazione al primo piano di un condominio in via Dragoni. I malviventi hanno colpito nella fascia d'orario compresa tra le 20 e le 21,30, quando i proprietari si erano momentaneamente assentati. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i "soliti ignoti" si sono arrampicati sul balcone e sono entrati dopo aver spaccato il vetro di una porta finestra. Quindi hanno messo a soqquadro gli ambiente, aprendo i mobili e rovistando tra gli scaffali, rubando denaro, oggetti per la casa ed orecchini. I proprietari, dopo aver fatto i conti con l'amara sorpresa, hanno allertato la Polizia. Sul posto è intervenuta una Volante, che ha proceduto al sopralluogo di furto.