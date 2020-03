Fitta nebbia sul crinale, perde l'orientamento durante l'escursione: soccorsa una 33enne

Ha perso l'orientamento per effetto della fitta nebbia. Il personale del Soccorso Alpino della stazione di Monte Falco è intervenuto domenica pomeriggio per rintracciare una forlivese di 33 anni, partita in mattinata dalla città per fare una passeggiata in zona Premilcuore. Arrivata in paese ha parcheggiato l'auto in uno spazio sosta vicino al ponte sul fiume Rabbi. Giunta all'altezza della torre dell'orologio si è inoltrata nel bosco, incamminandosi verso il crinale del Monte Tiravento, anche se la giornata non era tra le più ideali per una escursione.

In alto c'era una fitta nebbia e spiovviginava. Ad un certo momento la donna si è resa conto di aver perso l'orientamento. Giustamente, per non rischiare, ha deciso di fermarsi e chiamare il 112, specificando di avere il telefono quasi scarico e di vedere poco lontano da lei un cantiere forestale. La richiesta di soccorso è giunta poco dopo le 17. I Carabinieri della Compagnia di Meldola hanno subito attivato i soccorsi.

Il personale del l Soccorso Alpino della stazione di Monte Falco ha inviato sul posto due squadre, una dalla Valle del Bidente e un'altra dalla valle del Montone anche perché incombeva il buio. Nonostante le indicazioni fossero molto parziali, il caposquadra è riuscito ad individuare l'area dove si trovava la persona. Alle 18.25 la dispersa è stata raggiunta dagli operatori. Le sue condizioni di salute erano buone sebbene fosse un po’ infreddolita e bagnata. Fornita di abiti asciutti, è stata riaccompagnata alla propria auto. Sul posto era presente personale dell'Arma di Premilcuore.