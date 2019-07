Voglia di vivere la natura, in tanti alla scoperta della via Romeo Germanica tra i meandri del Ronco

Una camminata al tramonto, immersa tra i colori ed i profumi speciali che solo la natura sa offrire. Ad organizzarla venerdì l’associazione di volontariato di protezione civile "Il Molino" di Fratta Terme. "Il Molino in festa" è stata un'escursione lungo la via Romeo Germanica, con partenza a Ronco Lido. Il percorso ha attraversato il Parco Fluviale Bidente-Ronco, i meandri del fiume Ronco e strade vicinali in mezzo ai campi, fino ad arrivare alla sede dell'associazione, in via Fratta 207.

Circa 10 chilometri di escursione, conclusa con un pasta party preparato dai volontari. All'appuntamento hanno partecipato il sindaco di Bertinoro Gabriele Antonio Fratto, quello di Forlimpopoli Milena Garavini, mentre il Comune di Forlì era rappresentato dall'assessore al Welfare Rosaria Tassinari. "Abbiamo dato avvio ad un nuovo percorso pedonale che partendo da Ronco Lido raggiunge Fratta Terme - afferma Tassinari su Facebook -. Tanti i partecipanti che si sono messi in marcia con tanta voglia di vivere la natura ed il territorio. Complimenti a coloro che con una complessa opera di pulizia hanno reso di nuovo percorribile il sentiero".