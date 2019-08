Escursionista disperso, scout intrappolati, alberi caduti: quasi cento interventi per i vigili del fuoco

Ben 95 interventi effettuati nel giro di 12 ore: è il bilancio del comando provinciale dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena sull'ondata di maltempo che ha colpito tutta la Romagna nel pomeriggio di venerdì. Sono stati effettuati numerosi interventi di ripristino della viabilità per alberi caduti o pericolanti e verifiche di stabilità.

L'intervento di maggior rilievo è stato il soccorso didue scout di 15 anni, travolti dalla caduta di un albero nella frazione di San Valentino, nel comune di Modigliana. Non è stato però l'unico soccorso di persone in difficoltà. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con 9 unità di personale e 3 automezzi, assieme al Soccorso Alpino, per la ricerca di un escursionista nella zona di San Benedetto in Alpe, successivamente ritrovata nei pressi del rifugio "Fontanelle" in buone condizioni di salute.

I vigili del fuoco per far fronte all'emergenza hanno impiegato tutto il personale in servizio, 35 unità, assieme ad altri 22 vigili richiamati in servizio e altri 25 volontari dei distaccamenti. E' stato impiegato tutto il personale di stanza a Forlì, Cesena, Rocca San Casciano, Bagno di Romgna, Civitella, Cesenatico, Modigliana, Savignano sul Rubicone, compresi i volontari del Coordinamento della Protezione civile di Forlì-Cesena.