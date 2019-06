Escursionisti in difficoltà sui monti di Ridracoli, salvati dal Soccorso Alpino

Pomeriggio di paura per degli escursionisti, una donna di 36 anni e un uomo di 39 anni entrambi risiedenti a Rimini, che dopo assersi avventurati tra i monti della diga di Ridracoli, hanno perso l'orientamento non riuscendo più a trovare la via di casa. Sconfortati e impauriti, verso le 15.30 non hanno potuto far altro che dare l'allarme via cellulare al Soccorso Alpino mettendo così in moto la macchina dei soccorsi. I soccorritori sono riusciti ad individuare i dispersi e, una volta accertato che si trovavano in buone condizioni e non necessitavano di interventi sanitari, hanno provveduto a riportarli a valle sani e salvi.