Esercente derubato dell'incasso: la Polizia stana subito il collaboratore "infedele"

E' stato colto con le mani nel sacco dopo avere derubato un esercente di una buona parte dell’incasso giornaliero, circa un migliaio di euro, prelevandolo con una mossa fulminea dall’interno del veicolo aziendale in uso all’addetto alla raccolta pagamenti presso i dettaglianti, che si era distratto alcuni minuti per completare altre incombenze. Un incensurato romeno di 35 anni, da anni residente a Forlì, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di furto aggravato.

L'episodio è avvenuto giovedì mattina. A chiedere l'intervento degli agenti delle Volanti in servizio all'Ufficio Prevenzione generale della Questura di Corso Garibaldi è stato il derubato stesso. I poliziotti hanno verificato che la sottrazione, avvenuta poco prima nel parcheggio interno della ditta coinvolta, non poteva che essere stata l’opera di qualcuno dei presenti, tra i quali solo uno non era un dipendente dell’artigiano, ma un autista conto terzi incaricato della distribuzione della merce ai dettaglianti, che si trovava lì per una operazione di scarico resi.

L’uomo, al momento della scoperta del furto, accortosi che era stata chiamata la Polizia, ha cercato di disfarsi della busta contenente il denaro, nascondendola dietro una siepe per non farsela trovare addosso a seguito di una possibile perquisizione. Tuttavia il gesto era stato notato da dietro una vetrata a specchio da un altro dipendente, che lo stava tenendo d’occhio sospettandolo per il suo improvviso inconsueto nervosismo. Accompagnato in Questura, lo straniero ha poi confessato altri due furti identici, avvenuti in passato e mai denunciati alla Polizia. A suo carico è scattata una denuncia per furto aggravato continuato. Il denaro sottratto è tornato immediatamente nelle mani del proprietario.