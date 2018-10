Preparazione a missioni estere: intensa esercitazione per i militari del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste"

Si è conclusa mercoledì al poligono di Capo Teulada, l’esercitazione di validazione della Brigata Aeromobile “Friuli”, al termine della quale la Grande Unità Elementare ha raggiunto lo stato di prontezza necessario per assolvere una eventuale missione all'estero. Durante l’attività complessa sono stati impiegati oltre 500 militari tra uomini e donne, 5 elicotteri, di cui 2 AH 129, 3 NH 90 e 1 CH 47 e differenti sistemi in dotazione all’Esercito Italiano, da quelli per il comando e controllo, al force tracking al flight following.

L’intenso approntamento svolto dalla Brigata Aeromobile è stato orientato alla capacita’ di Training, Advising e Assisting delle forze di sicurezza locali, missione questa che sempre più spesso i militari dell'Esercito si trovano ad affrontare nelle operazioni all'estero, amalgamando tutte le differenti componenti e capacità della Forza Armata ricevute in concorso. Inoltre l'attività addestrativa aveva anche il compito di mantenere la capacita’ aeromobile attraverso la gestione di eventi complessi tra i quali personnel recovery, hot extraction, vehicle extrication, raid aeromobile ed evacuazione medica eliportata, esprimendo la spiccata interoperabilità e standardizzazione procedurale esistente tra tutte le componenti di fanteria, elicotteri da esplorazione e scorta (AH 129) e trasporto tattico (NH 90).

L'esercitazione continuativa della Brigata Aeromobile “Friuli”, svoltasi alla presenza del comandante delle Forze Operative Nord, il generale di Corpo d’Armata Amedeo Sperotto accompagnato dal comandante della Divisione “Friuli”, generale di divisione Carlo Lamanna, è stata condotta al fine di verificare e validare tutte le componenti operative. Sono stati impegnati il 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”, il settimo Reggimento AVES “Vega”, il Reparto Comando e Supporti Tattici “Friuli” e unità organiche appartenenti al terzo Reggimento Genio Guastatori, al sesto Reggimento Logistico di Supporto Generale, al settimo Reggimento NBC “Cremona”, al primo Reggimento Trasmissioni e al decimo Reparto di Sanità.