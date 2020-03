Bertinoro, raccolta fondi dopo l'incendio: la comunità risponde presente e si dimostra generosa

La sera del 5 gennaio scorso un incendio ha attaccato il tetto di un'abitazione nel cuore del centro storico di Bertinoro, in via Mazzini. Ingenti i danni alla struttura in legno. A sostegno della famiglia interessata si è mobilitata la comunità locale. La Protezione Civile di Bertinoro e Civitella, l'associazione di volontariato "Il Molino" e la Pro Loco, ha attivato una raccolta fondi straordinaria, consegnando un contributo nella sede dell'associazione "Il Molino" di via Fratta 207 a Fratta Terme, oppure all'Edicolidea di via Roma e al Bar "Alternativa" in piazza della Libertà.

La risposta è stata importante. I bertinoresi hanno fatto sentire il loro affetto, mettendo insieme 2.046 euro (1.060 raccolti dall'associazione "Il Molino-Protezione Civile di Bertinoro, 606 raccolti dall'"Edicolidea" ed 380 euro dall'enoteca "L'alternativa"). La somma è stata consegnata nel weekend dal presidente dell'associazione "Il Molino-Protezione Civile" di Bertinoro dal presidente Gilberto Zanetti.