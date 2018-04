Esplode la primavera, le piante fioriscono e si risvegliano le allergie

Quello di marzo è stato un mese positivo sul fronte della qualità dell'aria. "Si sono registrati pochi superamenti del valore soglia per il pm10 e nessuno per gli altri inquinanti", riporta l'Arpae nel bollettino mensile sulla qualità dell'aria. "Per la provincia di Forlì-Cesena è possibile tenere sottocchio la situazione giornaliera degli inquinanti nella nostra Provincia - informa il servizio ambientalista -. Tutti gli allergici interessati anche alla situazione pollinica in Provincia possono visualizzare i bollettini settimanali nella pagina dedicata alla rilevazione settimanale di pollini e spore". Marzo, viene illustrato, "è stato caratterizzato dalla comparsa di molte delle piante più allergeniche, tra cui carpini bianco e nero, frassini, platano e le prime graminacee. Nel mese di aprile la situazione diventerà ancora più complessa con l'aumento delle graminacee e la comparsa delle urticacee".