Assalto esplosivo al bancomat: il colpo frutta un ricco bottino nelle mani dei banditi

L'assalto esplosivo al bancomat porta ai malviventi circa 30mila euro di bottino. E' la prima e sommaria stima per il furto che si è verificato nella notte tra domenica e lunedì nella filiale bancaria della “BCC Ravennate, imolese e forlivese” di viale dell'Appennino a San Martino in Strada. La deflagrazione si è verificata pochi minuti prima dell'una di notte e ha svegliato diversi residenti delle case circostanti.Al primo scoccare dell'allarme sono partiti i Carabinieri che sono giunti sul posto in pochi minuti. I malviventi, come da copione simile in questi casi, hanno arraffato il denaro in pochissimi istanti e sono scappati. I carabinieri hanno recuperato sul posto circa 18mila euro. Le indagini del Nucleo Operativo Radiomobile sono in corso con l'analisi delle immagini della videosorveglianza.

Foto di repertorio