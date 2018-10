Estate sicura, il bilancio dei Nas: alimenti scaduti e attività non in regola, multe per 20mila euro

Controlli in ristoranti, pizzerie, bar, esercizi di ristorazione etnica, gelaterie, stabilimenti balneari, camping, villaggi turistici e campeggi. I Carabinieri per la Tutela della Salute di Bologna hanno reso noto i dati delle attività svolte nel corso della stagione estiva sul territorio romagnolo e nelle province di Ferrara e Bologna. Sono stati svolti 313 controlli, che hanno consentito di sequestrare complessivamente oltre 11mila chili di alimenti non idonei al consumo e privi di qualunque forma di tracciabilità ai fini della sicurezza alimentare, per un valore complessivo che sfiora i 500mila euro.

Sono state segnalate alle competenti autorità giudiziarie 5 persone, mentre 70 persone sono state segnalate in via amministrativa per carenze igienico sanitarie. Sono state contestate violazioni amministrative per un ammontare complessivo pari a 200mila euro circa e sospese 11 attività del valore stimato che supera i 4 milioni di euro. In provincia di Forlì-Cesena sono state ispezionate 40 attività, nove delle quali sono risultate non in regola. Sono stati contravvenzionati 7 operatori per violazione a norme igienico-sanitarie dell’importo complessivo di oltre 20mila euro, e sequestrate quasi 3 tonnellate di alimenti scaduti di validità e privi delle informazioni riguardanti la tracciabilità ai fini della sicurezza alimentare. E' stata infine sospesa l’attività di produzione di alimenti di origine animale.