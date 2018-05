Musica, sagre, arte, natura e sport: si accende l'estate di Modigliana

E' disponibile il ​Calendario unico degli eventi di Modigliana - Estate 2018​. Musica, feste e sagre, arte e cultura, natura e sport oltre 60 sono gli appuntamenti estivi che si succederanno dal 18 maggio fino al 30 settembre. Il Calendario Unico degli Eventi è la sintesi di una programmazione armonizzata, che vede concertate tutte le iniziative dell'amministrazione comunale e della Pro Loco, insieme agli eventi di associazioni culturali e sportive nonché di altri operatori del turismo. Per la realizzazione di questo calendario, l'assessorato al Turismo ha svolto un ruolo di interlocutore con i vari organizzatori al fine di ridurre il più possibile la sovrapposizione degli eventi e distribuirli in maniera omogenea sulle venti settimane del periodo estivo.

Per valorizzare al meglio tutte le iniziative è stata realizzata una brochure di 24 pagine ​che oltre alla programmazione lascia al lettore consigli su cosa visitare a Modigliana. La brochure diventa così strumento utile per promuovere il territorio, per vivere il paese pienamente oltre il fugace momento dell'evento. La brochure sarà disponibile presso gli uffici del Comune, i bar, i negozi e gli operatori turistici; verrà inviata a tutte le associazioni che realizzeranno gli eventi ed ai principali punti informativi della Romagna. La programmazione estiva inizierà venerdì con la quarta edizione della Wellness Week - la manifestazione dedicata al benessere ed ai sani stili di vita, che coinvolge tutta la Romagna ed è organizzata da Wellness Valley Foundation di Cesena - a cui anche quest'anno Modigliana partecipa con attività dedicate all'alimentazione, al movimento all'aria aperta, e con conferenze sulla salute ed il benessere.

Il primo appuntamento si svolgerà in Sala Bernabei alle ore 20.30 di venerdì con Alimentazione e integrazione nello Sport con il Dr. Francesco Saviano, biologo nutrizionista. Si chiuderà domenica 30 settembre con la ​Festa nel Borgo,​ nella giornata dedicata ai Borghi Autentici d'Italia, di cui Modigliana è comune associato dal 2017. Nel mezzo Sagre e feste, 4 Cene Open Air, la Cena Multietnica, 4 concerti Musica in Piazza, una nuova mostra con quadri inediti del pittore concittadino Silvestro Lega, gli Incontri con gli Autori nel Cortile del rinnovato Museo. Tutte le iniziative sono raccolte e dettagliate nella brochure che è possibile anche scaricare dal sito web www.comune.modigliana.fc.it oppure trovare nella pagina facebook Modigliana Turismo o richiederla al numero 0546.949515 – 949520.