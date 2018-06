Estate in musica: una settimana di stage all'Istituto Musicale "A. Masini"

Arriva l’estate e con l’estate anche lo stage estivo promosso dall’Istituto Musicale “A. Masini” per ragazzi dai 9 ai 14 anni nella sede di Palazzo Sangiorgi, in Corso Garibaldi, 98. A condurre il corso, dal 2 al 6 luglio, sarà anche quest’anno il professor Valerio Mugnai, docente dei corsi di propedeutica dell’Istituto Masini stesso, oltre che docente di educazione musicale nella scuola secondaria e apprezzato direttore di cori polifonici e gospel per i quali ha anche composto musiche e curato allestimenti teatrali. Concepito per i più giovani, lo stage offre agli iscritti, la possibilità di divertirsi con nuovi amici in un clima disteso e sicuro, facendo esperienze arricchenti, assecondando il desiderio di gioco e divertimento, ma garantendo una costante attenzione educativa. Lo stage estivo del Masini ha l’obiettivo di dare spazio a creatività e fantasia, con attenzione all’armonia e al benessere personale attraverso le attività di gruppo proposte, come musica d’insieme, canto, teatro, percussioni, che accrescono contemporaneamente libertà e senso di responsabilità. La settimana musicale terminerà con una simpatica performance. Sono ancora aperte le iscrizioni Info 0543 33598