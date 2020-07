"Estiamo insieme" tra laboratori e trekking: al "Canova" settanta studenti hanno ridato vita alla scuola

Si è concluso venerdì il progetto "Estiamo insieme" del Liceo Artistico e Musicale "Canova". Dopo il lockdown che ha costretto ad una didattica a distanza, l'istituto ha aperto le porte anche d'estate attivando nove laboratori, con una possibilità di partecipanti rigorosamente entro il numero di dieci per mantenere le distanze di sicurezza. "La risposta è stata immediata - spiega la dirigente, Electra Stamboulis -. Più di settanta studenti sono tornati a scuola partecipando a laboratori di arte, musica, teatro, fumetto, cultura giapponese, inglese e persino di trekking. Purtroppo l'evento finale che prevedeva il processo alla didattica a distanza con la presenza prestigiosa del professor Canevaro è stato posticipato a settembre per ragioni tecniche". Mascherine, igienizzanti, ingressi programmati: questi gli ingredienti per fare accedere in modo sicuro gli studenti e i docenti negli spazi della scuola, ma anche lezioni all'aperto, visite guidate, per poter mantenere la distanza fisica, ma eliminare quella sociale. "E' stato un gran successo", conclude la dirigente.

