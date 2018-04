"Feel the N...ervi": coppia di forlivesi incanta col loro giardino a Euroflora

Due ragazzi forlivesi, Domenico Dipinto e Marica Succi, sono stati selezionati per il concorso "meraviglia" nei parchi a Euroflora a Genova Nervi. Reduci da OrtoGiardino a Pordenone, hanno realizzato un giardino temporaneo a bassa manutenzione con particolare attenzione all'integrazione nel parco di Nervi chiamato 'Feel the N...ervi'. "Il nostro scopo, dicono i due paesaggisti, è creare un ambiente intimo all'interno del parco per far focalizzare l'attenzione su fioriture e piante meno appariscenti e stupirsene, per poi apprezzare il contesto del parco tramite piccoli scorci che si aprono all'interno dell'installazione", affermano Dipinto e Succi.

La meraviglia, tema del concorso, viene riaccesa nel visitatore tramite l'allestimento proprio perché secondo i progettisti il giardino, essendo l'intermediario principe tra uomo e natura, può farci riscoprire le meraviglie molto spesso scontate e ignorate. I numerosi visitatori di Euroflora, mediamente 18mila al giorno, potranno visitare l'allestimento fino al 6 maggio data di chiusura della manifestazione che si ripeterà tra 5 anni. Il weekend del 12/13 maggio sarà protagonisti alla prima edizione di "Forlì in Fiore" con una loro installazione.

