Evade più volte dai domiciliari, il giudice dispone il carcere: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì hanno arrestato sabato un 30enne romeno, residente nella città mercuriale, già agli arresti domiciliari. Gli uomini dell'Arma hanno eseguito il provvedimento di sostituzione della misura cautelare con la custodia in carcere, emesso dalla Corte d’Appello di Bologna. Secondo quanto appurato, nel mese di giugno l'indagato aveva più volte evaso dalla propria abitazione, venendo denunciato in stato di libertà. Ora si trova in carcere alla Rocca a disposizione della magistratura.