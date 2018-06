Fiera di Forlì e il piano di rilancio per il centro: nel 2018 una sessantina di eventi

Sono una sessantina gli eventi programmati per il 2018 per il centro storico di Forlì dal raggruppamento temporaneo d'impresa, guidato da Fiera di Forlì, con Estragon Bologna, Blu Nautilus di Rimini e Geo Multimedia di Cesena. Lo ha spiegato in Consiglio comunale l'assessore Marco Ravaioli, rispondendo ad un question time del capogruppo della Lega Nord, Daniele Mezzacapo, che voleva verificare un "rispetto nelle linee guida dettato dal bando" vinto da Fiera di Forlì. Ravaioli ha chiarito che "il raggruppamento temporaneo d'impresa sta realizzando un piano per il distretto del commercio, un piano per la valorizzazione dei locali commerciali, rete cibo e cultura, e un piano d'azioni di animazioni fra operatori economici e cittadini. E' stata avviata anche l'attuazione di un piano di eventi ed attività di animazione, che prevede la concertazione con eventi consolidati e nuovi, di cui nove gestiti dal raggruppamento oltre a quelli previsti per il periodo natalizio".

Gli eventi in calendario previsti per il 2018 in centro sono una sessantina, tra i quali il Finger Food Festival, posticipato al 7-8 di settembre, Forlì in Tavola, in programma dal 5 al 7 ottobre, Cavalli in Piazza del 2 di settembre, la 12esima Coppa di Romagna del 30 settembre, Griglia in festa, del 14 e 15 settembre, La Giornata Mondiale dell'uovo, 12 ottobre, l'evento dedicato al vino del 21 e 22 ottobre, le festività natalizie dal primo dicembre al 6 gennaio e il Capodanno. "Poi ci sono tanti altri eventi in collaborazione con altri enti", ha precisato ancora l'assessore. Per gli eventi natalizi scorsi sono stati spesi poco più 110mila euro (88mila euro da contributo, oltre 22mila euro da fondi propri), mentre per l'estate saranno spesi 77.500 e per il prossimo periodo di Natale circa 110mila euro.

"Mi aspettavo che la società fosse pronta sin da subito ad attuare il piano - ha replicato Mezzacapo -. Dobbiamo attendere che tutto ciò si concluda, oltre a capire il ruolo della società nella gestione delle iniziative in riferimento con i privati che collaborano per il rilancio del centro. Sono favorevole a questo tipo d'impulso, affinchè non si sbilanci l'asse del centro. Non muovo particolari critiche perchè l'auspicio è questo progetto possa portare benefici per la città, anche se non si sta creando un terreno fertile per far nascere nuove attività".