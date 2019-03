Il rilancio del centro passa dagli eventi: cibo, musica, sport e fiere per tutti

Lavora come un laboratorio di sviluppo locale dedicato al rilancio del Centro storico di Forlì e nasce dalla Fiera di Forlì come capofila del raggruppamento di imprese, che coinvolge anche altre realtà come Estragon di Bologna, Blu Nautilus di Rimini e GeoMultimedia di Cesena, vincitore del bando comunale per la valorizzazione del centro storico di Forlì. "Uno dei fenomeni più evidenti nelle città riguarda la crescente perdita di centralità dei luoghi pubblici - spiegano gli ideatori del progetto 'Feel Forlì anima al centro' - Il ruolo popolare del centro di una città è quello di luogo destinano all’incontro e allo scambio da parte della comunità. Il progetto è basato su due livelli. Uno ha carattere strutturale e punta alla realizzazione di un distretto del commercio e dell'accoglienza, realizzato partendo dal coinvolgimento di operatori, utenti ed esperti, con l’obiettivo di definire un piano per la valorizzazione del tessuto dei locali commerciali, della rete enogastronomica e della dimensione culturale. L’altro livello di azione prende forma attraverso un cartellone di eventi e di attività di animazione che partendo dalla valorizzazione di manifestazioni consolidate nel tempo e realizzate da istituzioni, realtà associate e singoli

operatori, ne propone nuove organizzate direttamente dal raggruppamento o in partnership".

Il calendario eventi

MARZO

23/02 - 17/03 h lun 10-12 / mart e merc 16-18 / ven 10-12 / week-end 15-18

Neg’Ozio – Piazza Saffi 52 – Forlì

MOSTRA FOTOGRAFICA

“MARCO UTILI – PERSONALE”

In occasione della mostra Ferdinando Scianna Viaggio Racconto Memoria si è tenuto un fotocontest per la selezione di opere fotografiche dedicate alla città di Forlì sui temi “viaggio racconto memoria”. I vincitori delle tre sezioni esporranno una selezione personale del proprio portfolio negli spazi espositivi di neg’Ozio. Il primo autore sarà Marco Utili, vincitore della sezione Viaggio. Ingresso libero. Organizzato da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

08/03 h 21.00

Teatro Diego Fabbri

WOLF/BLISS - DANZA CONTEMPORANEA

Wolf: coreografia e musica di Hofesh Shechter, spettacolo presentato in associazione con Hofresh Shechter Company. Bliss: coreografia di Johan Inger musica di Keith Jarrett, spettacolo vincitore del Premio Danza&Danza 2016, programmato in collaborazione con Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto.

08-10/03 h 17.00 – 21.00 (venerdì) - h 9.00 – 21.00 (sabato e domenica)

Piazza Saffi

MERCATINO REGIONALE FRANCESE

Un delizioso angolo di Francia in centro città con esposizione e vendita di prodotti alimentari e non tipici della Francia. Organizzato da PAQ Organisation



09/03 h 15:30

Palazzo Romagnoli

I SABATI ROMAGNOLI

Presentazione del libro “Romagna alla garibaldina!” di Gian Ruggero Manzoni. Organizzato da: Comune di Forlì in collaborazione con l'Associazione il Parco dei Ragazzi



10/03 h 21:00

Teatro Diego Fabbri

LA MIA BATTAGLIA

Di Elio Germano e Chiara Lagani. Regia di Elio Germano

Un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, durante uno spettacolo di intrattenimento, manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento, anche verbale, fino a giungere, al termine del suo show, a una drammatica imprevedibile svolta.



13/03 h 18.00

Ridotto Teatro Diego Fabbri

KINEMATIX - INCONTRI

Montefiori Cocktail presentano il loro ultimo lavoro “KINEMATIX” dedicato alle colonne sonore. I Montefiori Cocktail sono il maggiore rappresentante italiano, nonché uno dei nomi più importanti nel mondo, della “scena di musica lounge” dagli anni 90 ad oggi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.



14/03 h 18.00

Ridotto Teatro Diego Fabbri

STORIE DI CIBO E DI DONNE - INCONTRO

Vito, accanto alla sua consueta e celebre veste di attore comico teatrale, cinematografico e televisivo, è ormai altrettanto famoso per la sua grande passione per la cucina, portando in scena testi strettamente connessi alla tradizione culinaria della sua terra. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.



14-17/03 h 21.00 (giovedì, venerdì e sabato), h 16.00 (domenica)

Teatro Diego Fabbri

I FRATELLI KARAMAZOV

Di Fedor Dostoevskij e con (in ordine alfabetico) Giulia Galiani, Alice Giroldini, Paolo Lorimer, Laurence Mazzoni, Luca Terracciano, Pavel Zelinskij. Regia di Matteo Tarasco. I fratelli Karamazov è l’ultimo romanzo scritto da Fëdor Dostoevskij. L’opera, ambientata nell’Impero Russo di fine Ottocento, va oltre i confini di spazio-tempo e coinvolge a un livello più profondo; è il dramma spirituale che scaturisce dal conflitto morale tra fede, dubbio, ragione e libero arbitrio.



15/03 h 17.00

Auditorium Cariromagna – Via Flavio Biondo 16

INCONTRO CON MASSIMO FRANCO, PRESENTAZIONE DEL LIBRO “C'ERA UNA VOLTA ANDREOTTI. RITRATTO DI UN UOMO, DI UN'EPOCA E DI UN PAESE”

L’evento, realizzato in collaborazione con la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna con sede a Forlì ed in particolare docenti e studenti della Laurea Magistrale in Mass media e Politica, vede la presentazione dell’ultimo lavoro di Massimo Franco, a cent’anni dalla nascita di Giulio Andreotti, ecco una biografia di stampo anglosassone per distacco e serenità di giudizio, ricca di aneddoti, episodi, aforismi, alcuni provenienti dalla inesauribile vena del soggetto medesimo, cui il biografo ha avuto il privilegio

professionale di un accesso diretto e frequente. Ingresso libero fino ad esaurimento posti in sala. Organizzato da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì



16/03 h 15:30

Palazzo Romagnoli

I SABATI ROMAGNOLI

Presentazione del libro “Sotto le coperte non c’è miseria” di Beppe Sangiorgi e Cristiano Cavina. Organizzato da: Comune di Forlì in collaborazione con l'Associazione il Parco dei Ragazzi.



17/03 Centro storico

GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE

La Città di Forlì celebrerà l’anniversario dell’Unità d’Italia. Organizzato da: Comune di Forlì



17/03 - 28/04 h 15.00 – 18.00

Palazzo Gaddi

APERTURA DELLE SALE DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO

Ingresso libero.

Organizzato da: Comune di Forlì in collaborazione con i Lions Club forlivesi.



21/03 h 16.00

Palazzo Romagnoli

I GIOVEDÌ AL MUSEO: IL MIO AUTORITRATTO... IN TRIDIMENSIONE!

Laboratorio per bambini e genitori a cura dell'Atelier Comunale “Come Ti di Luna”. Ingresso: bambini: gratuito, adulti: euro 3,00. Organizzato da: Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese



22/03 h 17.00

Auditorium Cariromagna – Via Flavio Biondo 16

INCONTRI CON L’AUTORE – XXIV EDIZIONE: JHUMPA LAHIRI

Il primo incontro della XXIV edizione del ciclo 'Incontri con l'Autore', ha come protagonista la scrittrice statunitense Jhumpa Lahiri che presenterà il suo primo scritto direttamente in italiano. Sgomento ed esuberanza, radicamento ed estraneità: i temi di Jhumpa Lahiri in questo libro raggiungono un vertice. La donna al centro della storia oscilla tra la ricerca di identificazione con un luogo e il rifiuto, allo

stesso tempo, di creare legami permanenti. La città in cui abita, e che la incanta, è lo sfondo vivo delle sue giornate: i marciapiedi, i giardini, i ponti, le piazze, le strade, i negozi e le stazioni che ogni tanto la portanolontano, a trovare la madre, immersa in una solitudine senza rimedio dopo la morte precoce del padre. E poi ci sono i colleghi di lavoro in mezzo ai quali non riesce ad ambientarsi, le amiche, gli amici, e «lui», un’ombra che la conforta e la turba. Fino al momento del passaggio. Ingresso libero fino ad esaurimento posti in sala.

Organizzato da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

22-24/03 h 18.00 -24.00

Mercato Coperto di Piazza Cavour

CRAFT BEER FESTIVAL

Festival che valorizza le eccellenze italiane e straniere delle birre artigianali! Un universo di nuovi gusti e profumi nella splendida cornice del Mercato Coperto di Piazza Cavour che per tre giorni si trasformerà in una grande vetrina per gli amanti del luppolo. Il tutto sarà accompagnato da prelibate proposte gastronomiche preparate dagli operatori del mercato e da una selezione musicale a cura di Estragon. Per tre giorni quindi si potranno gustare ottime birre artigianali italiane e straniere, accompagnate da ottima

musica. Ingresso gratuito. Organizzato da Estragon Club e Finger Food Festival, in collaborazione con BiFOR - Birra Forlì e con gli

esercenti del Mercato Coperto.

23-24/03 h 10.00-12.30 e 14.30-17.00

Palazzo del Merenda e Chiesa di San Giacomo

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Visite gratuite in collaborazione con gli studenti del Liceo Classico



23/03 h 14:30-20:00

Musei San Domenico – Sala del refettorio

SABATI AL MUSEOA

Degustazione proposta da CNA, Confagricoltura e Confcooperative. Info: 0543 1995882 - r.nasce@confcooperative.net

23/03 h 15:30

Palazzo Romagnoli

I SABATI ROMAGNOLI

Presentazione del libro “Fatti e misfatti 3 a Forlì e in Romagna”di B Marco Viroli e Gabriele Zelli. Ingresso: euro 3,00. Organizzato da: Comune di Forlì in collaborazione con l'Associazione il Parco dei Ragazzi.



23/03 - 14/04 h Lun 10-12 / mart e merc 16-18 / ven 10-12 / week-end 15-18

Neg’Ozio – Piazza Saffi 52

MOSTRA FOTOGRAFICA

“PAOLO PISCOLLA – PERSONALE”

In occasione della mostra Ferdinando Scianna Viaggio Racconto Memoria si è tenuto un fotocontest per la selezione di opere fotografiche dedicate alla città di Forlì sui temi “viaggio racconto memoria”. I vincitori delle tre sezioni esporranno una selezione personale del proprio portfolio negli spazi espositivi di neg’Ozio. Il secondo autore in mostra sarà Paolo Piscolla, vincitore della sezione Racconto. Ingresso libero. Organizzato da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì



23/03 h 9.30

Piazza Saffi

CORRITALIA - INSIEME PER I BENI CULTURALI

Evento sportivo. 28° edizione della giornata podistica nazionale AICS, 1800 insegnanti, genitori e studenti delle scuole secondarie di 1° grado forlivesi. Organizzato da AICS Forlì in collaborazione con AICS Nazionale

27/03 h 18.00

Ridotto Teatro Diego Fabbri

TEL AVIV EXPERIENCE - INCONTRI

Meet Compact club - Iconic performance, Cultural immersion e Dj set. Il collettivo Meet presente sul territorio da tre anni e attivo a livello internazionale, si propone di far conoscere gli orizzonti culturali e i risvolti sociali della musica elettronica, e l’importanza che essa assume nella formazione della cultura giovanile nel mondo, attraverso le rappresentazioni idealmente ambientate nelle città iconiche del suo sviluppo. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

27-29/03

Ristoranti del Centro Storico

LE ECCELENZE AVICOLE IN DEGUSTAZIONE NEI RISTORANTI DEL CENTRO STORICO

In occasione della 51a edizione di “FierAvicola”, Salone Internazionale di Avicoltura che si tiene presso il quartiere fieristico di Forlì il 27-29 marzo 2019, la nostra città diventerà per tre giorni la capitale europea dell’avicoltura ed i ristoranti saranno protagonisti proponendo nei propri menù delle ricette della tradizione romagnola o ricette innovative e di originale creatività a base di uova e carni bianche. Informazioni sui ristoranti aderenti e sui menù disponibili sul sito e sui canali social dell’evento. Organizzato da Fiera di Forlì Spa



28/03 h 21.00

Teatro Diego Fabbri

BREATH/PHASMES - CIRCO / DANZA

L'EOLIENNE – Breath

Cirque choregraphie, ideazione e coreografia di Florence Caillon, performer Julie Tavert, musica originale di Florence Caillon violoncello Florence Hennequin

COMPAGNIE LIBERTIVORE – Phasmes

Coreografia e regia di Fanny Soriano, performers Voleak Ung e Vincent Brière, musiche di Thomas Barrière. Spettacolo programmato in collaborazione con Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto.

28-31/03 h 18.00 -24.00

Piazza G. B. Morgagni

STUZZICA! – FESTA DI PRIMAVERA

Si parte con le feste in piazza Morgagni e perché non iniziare con un evento agli inizi della primavera. STUZZICA racchiude in sé un’idea di cibo, musica e spazi per bambini. Food truck con proposte italiane e internazionali, live music e dj set per gli aperitivi. Tutto accompagnato da uno stile floreale adatto alla primavera. Ingresso gratuito - Il programma nella sezione eventi nella pagina Facebook del JUMP CAFÉ. Organizzato da Jump Café.

29/03 h 8.00

COPPI BARTALI

Evento sportivo. Gara internazionale di ciclismo riservata a corridori professionisti. Organizzato da Comune di Forlì e Gs Emilia



30/03 h 14:30-20:00

Musei San Domenico – Sala del refettorio

SABATI AL MUSEOA

Degustazione proposta da CNA, Confagricoltura e Confcooperative. Info: 0543 1995882 - r.nasce@confcooperative.net

APRILE

04/04 h 16.00

Palazzo Romagnoli

I GIOVEDÌ AL MUSEO: “IL GIOCO DEI MESTIERI”

Laboratorio per bambini e genitori a cura dell'Atelier Comunale “Come Ti di Luna” Ingresso: bambini: gratuito, adulti: euro 3,00. Organizzato da: Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese



06/04 h 14.30 - 20.00

Musei San Domenico – Sala del refettorio

SABATI AL MUSEO

Degustazione proposta da CNA, Confagricoltura e Confcooperative. Info: Riccardo Nascé: 0543 1995882 - r.nasce@confcooperative.net

06/04 - 28/04 h 16.00-19.00 da martedì a venerdì, h 10.00-12.00 e 16.00-19.00 nei weekend

Arte al Monte, Corso Garibaldi 37 Forlì

MOSTRA LIBRI POP-UP DI MASSIMO MISSIROLI

Nuovo appuntamento negli spazi espositivi di Arte al Monte con una mostra dedicata alla straordinaria e unica collezione di libri pop-up di Massimo Missiroli. I primi libri con effetti tridimensionali vengono pubblicati in Europa già dalla seconda metà dell’800 e, da allora, in tutto il mondo si sviluppa una continua evoluzione nella ricerca cartotecnica e nella capacità di inventare e costruire sempre più complesse

“sculture di carta” in grado di balzare fuori dalla pagina (da qui il nome “pop-up”) e stupire il lettore. Grandi e piccoli continuano ancora oggi a lasciarsi affascinare dalla sorpresa che sprigiona dalle pagine di questi libri, creati da sempre veri “paper-engineers”, ingegneri della carta, di fatto artisti e maghi. Ingresso libero. Organizzato da Arte al Monte



13/04 h 17.30

Musei San Domenico

LA COLLEZIONE PEDIALI AI MUSEI SAN DOMENICO

Presentazione del nuovo allestimento. Organizzato da: Comune di Forlì



13/04

Piazza Saffi

CHALLENGER BIKING CUP 2019 - GIRO DEI CAMPIONI

Evento sportivo. Con Claudio Chiappucci e Miguel Indurain Organizzato da Comune di Forlì e Challenger Biking &Running.



13/04

h 18.00 - 24.00

Piazza G. B. Morgagni

ROCKABILLY CITY RACERS – 2a EDIZIONE

Torna il motoraduno di stampo rockabilly nel centro di Forlì. Per la seconda edizione, tante novità. Stand dedicati agli appassionati di moto, proposte gastronomiche e ovviamente musica rockabilly. Abarth club Romagna sfilerà anche quest’anno con le sue splendide 500.

Ingresso gratuito. Organizzato da Jump Cafe in collaborazione con Franco il Mago della Pizza e Abarth Club Romagna.

13/04 h 15.00

Piazza Saffi

DIABETES MARATHON - A SPASSO

CON CATERINA SFORZA

Passeggiata culturale. Per gli amanti della Cultura sarà possibile percorrere un itinerario guidato di circa 3 Km attraverso i luoghi di Forlì che alla fine del 1400, videro protagonista Caterina Sforza, signora di Forlì e Imola, con i suoi amori molteplici, i suoi odi indomabili e le sue sanguinarie vendette. Organizzato da: Associazione Diabete Romagna Onlus e Diabetes Marathon A.S.D. in collaborazione con il

Comune di Forlì e U.O. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’ASL Romagna.



14/04 h 9.30

Centro storico

DIABETES MARATHON – L’EVENTO SPORTIVO

Giunto alla sua 6a edizione è divenuto un evento di sport e solidarietà tra i più sentiti del territorio, grazie alla concreta opera di sostegno che la manifestazione svolge in favore dei bambini e adolescenti con diabete. Percorso podistico di gara di 10km (UISP) e 21 Km (UISP) che vedranno protagonisti molti atleti agonistici provenienti da tutto il territorio italiano. Per chi ama correre amatorialmente o camminare/passeggiare in compagnia oltre ai 10 Km, è previsto un percorso di 7,5 km caratteristico capitanato da Forlì Cammina. Organizzato da: Associazione Diabete Romagna Onlus e Diabetes Marathon A.S.D. in collaborazione con il Comune di Forlì e U.O. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’ASL Romagna.



14/04 h 7.30-20.00

Piazza Saffi

FIERA DI PRIMAVERA

Mercato ambulante straordinario

Organizzato da: Comune di Forlì



16/04

Piazza Saffi

CELEBRAZIONE DELL’ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE DEL SENATORE ROBERTO RUFFILLI

Mercato ambulante straordinario Organizzato da: Comune di Forlì



19-20/04 h 18.00-24.00

Piazza G. B. Morgagni

SANGIOVETO – FESTA ROMAGNOLA

Piazza Morgagni si trasforma e per due giorni vi riempirà il cuore di musica romagnola e buon vino. Stand con piadina, cibo rigorosamente romagnolo, orchestra da balera e tutti riuniti in una grande e unica tavolata. Vi aspetiamo a Sangioveto per far diventare questo evento una fiera della tradizione romagnola di “noialtri”. Per prenotare il proprio posto a tavola chiamate il numero 340 5601319, programma e menù nella sezione eventi nella pagina facebook del JUMP CAFÉ. Ingresso gratuito. Organizzato da Jump Café.

25/04 h 9.00

Piazza Saffi

FESTA DELLA LIBERAZIONE

Cerimonia ufficiale della Festa della Liberazione in cui saranno premiati gli studenti forlivesi che hanno partecipato ai concorsi indetti per il 25 Aprile 2019 Organizzato da: Comune di Forlì.

26/04 h 20.30

San Giacomo

CONCERTO LA VOCE DEI SETTE VIZI CAPITALI

ForlìMusica protagonisti sono i ragazzi del Liceo Musicale Statale. Parteciperanno il tenore Francesco Meli e il soprano Serena Gamberoni, artisti di fama internazionale che calcano le scene e i teatri di tutto il mondo. Organizzato da: Orchestra Maderna. Info Biglietteria Teatro Fabbri: 0543 26355.

27/04 - 19/05

h lun. 10-12 / mart. e merc. 16-18 / ven. 10-12 / week-end 15-18

Neg’Ozio – Piazza Saffi 52

MOSTRA FOTOGRAFICA

“FRANCO CECCHELLI – PERSONALE”

In occasione della mostra Ferdinando Scianna Viaggio Racconto Memoria si è tenuto un fotocontest per la selezione di opere fotografiche dedicate alla città di Forlì sui temi “viaggio racconto memoria”. I vincitori delle tre sezioni esporranno una selezione personale del proprio portfolio negli spazi espositivi di neg’Ozio. Il terzo autore in mostra è Franco Cecchelli, vincitore della sezione Memoria. Ingresso libero.

Organizzato da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.



29/04 h 7.30-20.00

Piazza Saffi

FIERA DELLE PROMOZIONI

Mercato ambulante straordinario Organizzato da: Comune di Forlì



Fino al 16/06

Palazzo Romagnoli – sala 6

ARTE E GIOIA DI VIVERE.

RICORDO DI ENZO BELLINI (1932-2015)

L’esposizione temporanea di Palazzo Romagnoli, dove vengono esposte a rotazione opere novecentesche provenienti dalla Pinacoteca civica, ospiterà una retrospettiva dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini. Info su orari e tariffe: www.cultura.comune.forli.fc.it

Fino al 16/06

Musei San Domenico

OTTOCENTO. L'ARTE DELL'ITALIA FRA HAYEZ E SEGANTINI.

La grande arte italiana dell’Ottocento nel periodo che intercorre tra l’ultima fase del Romanticismo e le sperimentazioni artistiche del nuovo secolo, tra l’Unità d’Italia e la Grande Guerra.

ANTEPRIMA EVENTI MAGGIO

1/05

festa del 1° MAGGIO

3-5/05

PIAZZA CAVOUR

FINGER FOOD FESTIVAL

Festival dei cibi di strada che si svolge a Forlì e nel resto di Italia dal 2016, manifestazione che occupa tutta Piazza Cavour e prevedono la partecipazione attiva di tutti gli esercenti della piazza stessa e del mercato Organizzato da Estragon, in RTI con la Fiera di Forlì

8/05

FESTA DELL’EUROPA

10-12/05

P.tta Morgagni

HAPPY BEER FESTIVAL

Organizzato da Jump Cafe

17 -19/05

Piazza Duomo, Piazza Ordelaffi, Via delle Torri, Giardini Orselli

FORLÌ IN FIORE

Manifestazione dedicata a: florovivaismo, vita all’aria aperta, orti e giardini; stili di vita green, l’alimentazione naturale. Queste le potenziali merceologie previste: vivai, piante, fiori, piante grasse, erbe aromatiche, vasi, arredi per esterni, artigianato, opere dell’ingegno; prodotti naturali ed ecologici; energie alternative; prodotti bio; punti ristoro vegetariani, vegani ed a km. 0 Organizzato da Blunautilus, in RTI con la Fiera di Forlì

17 -19 maggio

ZARDIN

Festival dedicato a tutti i curiosi, che avranno la possibilità di scoprire i giardini e i cortili più suggestivi della città di Forlì e vedere finalmente cosa si nasconda dietro i portoni, di solito chiusi. Ogni luogo sarà accompagnato da informazioni storiche, botaniche o da aneddoti curiosi: L’intento è in primis di staccareper un po’ dal grigio del cemento e trovare il verde nascosto in città, ma anche di riscoprire e rivalutare la storia e le bellezze del capoluogo romagnolo. Organizzato da: Jump

17 -19 maggio

Campo universitario di Forlì – piazzale Igino Lega

CAMPUS FESTIVAL

Grandi aree dedicate alla musica, all’arte, alla cultura, al divertimento, al cibo di strada ed alle asociazioni di persone. Sarà l’occasione per collegare la realtà universitaria al panorama forlivese. Grazie infatti a un festival interattivo e dinamico, tramite l’utilizzo di aree culturali e artistiche. Organizzato da Jump

23-26 maggio

P.zza Morgani

BASKET JUMP

Street basket tornei 3x3 per bambini e adulti.

Organizzato da: Jump