Il ricavato dell'"aperitivo di beneficenza" devoluto alla Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro

Mercoledì il presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Forlimpopoli Bertinoro, Emanuele Pignatiello, ha ricevuto 300 euro da Simone Rosetti, titolare dell'Osteria Enoteca "Cè de Bè", che il 23 dicembre scorso ha organizzato un evento benefico in collaborazione con la Croce Rossa territoriale. Inoltre anche il materiale, oggettistica e altro raccolto per l'organizzazione dell'evento rimasto, è stato donato alla Cri-Comitato di Forlimpopoli Bertinoro per sostenere, aiutare e distribuire alle persone sul territorio in difficoltà economica e indigente, nel caso non ci sia la possibilità di distribuire tutto quanto donato direttamente alle persone, verrà inserito nel sistema delle attività di raccolta fondi Cri locale, con iniziative, mercatini, attività di gruppo e socializzazione, che in cambio porteranno introiti poi da destinare al sostegno sociale.

"Il ricavato dell'evento sarà destinato interamente al sostegno della attività sanitarie sul territorio, e più precisamente a sostenere i costi per adeguamento e aggiornamento delle attrezzature tecnologiche sanitarie presenti sulle ambulanze Cri, divulgare in(formazione) sanitaria alla popolazione e a sostenere i costi per trasporto sanitario a cittadini che hanno gravi difficoltà motorie, persone anziane e/o gravemente malate e nel caso di difficoltà economiche nel sostenere la spesa del servizio di trasporto/accompagnamento - spoega Pignatiello -. La CRI di Forlimpopoli-Bertinoro insieme a tutte le Volontarie e i Volontari vogliono ringraziare il titolari della Osteria Enoteca "Cà de Bè" e il suo staff per la donazione tanto preziosa ricavata nelle ultime festività natalizie. La Croce Rossa che già sta investendo sulla qualità e la sicurezza della popolazione sul territorio, grazie a questi contributi diretti può continuare e aumentare il suo progetto sul territorio dove necessario".