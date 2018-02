Ex Casa del fascio, arrivano 1,5 milioni di euro: "Si può realizzare un progetto di portata storica"

Un passo avanti decisivo per il recupero dell'ex casa del fascio e dell'ospitalità di Predappio. Dal Ministero dei Beni culturali sono stati stanziati 1 milione e 500mila euro destinati al recupero dell'edificio e dunque al progetto destinato alla realizzazione di uno centro di studi e documentazione sulla storia del Novecento. Lo annuncia il deputato Marco Di Maio, che fin dall'inizio del proprio mandato ha seguito da vicino l'iter dell'intervento, coinvolgendo diversi ministeri e funzionari dello Stato, con sopralluoghi sul posto e diverse riunioni a Roma.

"Arriva al traguardo un lavoro di anni per sensibilizzare le istituzioni nazionali sull'importanza del progetto e di questo investimento - afferma il parlamentare -. Grazie al sindaco Giorgio Frassineti, al Comitato scientifico e a tutte le persone che ci hanno creduto per il grande lavoro di squadra fatto insieme; al ministro Dario Franceschini per la fiducia. Ora potremo realizzare un progetto di enorme portata storica, culturale, didattica. Un investimento sul futuro del nostro Paese, del nostro territorio e dei nostri ragazzi".

Il comitato tecnico scientifico del Mibact ha approvato un piano di investimenti sul patrimonio culturale italiano. Fondi immediatamente disponibili per realizzare interventi in tutta Italia, che comprendono il più importante piano antisismico finora finanziato sul patrimonio museale statale, una serie di azioni per la riqualificazione delle periferie urbane e numerosi restauri di beni culturali segnalati dal territorio. Il piano, che attinge al Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dalla legge di bilancio 2017 approvata dal parlamento, risponde a una visione organica che considera strategico il ruolo del patrimonio culturale nelle politiche di tutela, sviluppo e promozione dei territori.