Terza nuova apertura in Piazza Saffi, l'ex "Ceccarelli" attrae imprenditori cesenati

Dalla prima settimana di aprile si arricchirà l'offerta di pubblici esercizi in piazza Saffi. I locali di 'Ceccarelli', sotto il portico del municipio, che vedono un bar fin dagli anni '40, accoglieranno una nuova avventura imprenditoriale, questa volta targata Cesena. Si tratta delle terza “new entry” in piazza Saffi in meno di un anno: si era partiti a settembre con “Puro e Bio” in un locale adiacente alla cattedrale di San Mercuriale, poi in ottobre le “3Sorelle” all'angolo opposto, all'imbocco di corso della Repubblica, nei locali dello storico bar 'Paccagnella'. Ed ora appunto “Lovo” dove dai primi anni duemila si trovava 'Ceccarelli'.

“Un'attività ben tenuta sia come locale che come clientela, sulla quale ora vogliamo innestare la nostra innovazione”, spiegano Christian Palazzi e Gionata Squarcia, quest'ultimo pasticciere con quasi trent'anni di esperienza alle spalle, maturata alla pasticceria 'Luciano' a Cesena. Con loro titolari nell'avventura, anche se non saranno operativi al bancone, anche Nunzio Rullati (l'unico forlivese), Roberto Abbondanza e Alessandro Candoli. Le “3Sorelle” hanno aperto alcuni mesi fa portando a Forlì un'esperienza imprenditoriale già attiva a Ravenna e nei suoi lidi, puntando su quella che veniva indicata come una scarsità di pasticcerie in centro storico. Stesso ragionamento per la nuova apertura dell'ex 'Ceccarelli', questa volta piazza Saffi è diventata attrattiva dai vicini di Cesena.

Spiegano Palazzi e Squarcia: “Sappiamo che il centro di Forlì viene dato come meno attrattivo di quelli di Cesena o di Ravenna, ma noi stiamo riscontrando un buon livello. A Natale le luminarie e le iniziative sono state molto attrattive e vediamo numerosi eventi in piazza Saffi. C'è effervescenza, tra eventi e numerosi universitari che fanno aperitivi. Noi punteremo sulla piccola ristorazione che già c'era da 'Ceccarelli', aggiungendo una gelateria con buoni gelati in coppa da gustare al tavolino e la pasticceria, forti di un laboratorio interno già ben attrezzato, e che ci permetterà di servire prodotti freschi”. A quanto pare si punterà su una fascia alta: “Anche il tè coi pasticcini all'ora del tè”, spiegano i due neo-titolari. “Nessuno ha la bacchetta magica o può dire che cosa accadrà, ma noi ce la metteremo tutta, se si crea un'offerta di qualità la gente viene in piazza”.

Il 'look' del locale verrà cambiato quanto basta, resterà il bancone, ma verrà eliminato l'attuale banco di pasticceria e dei gelati. Su una parete campeggerà una gigantografia della 'Forlì di una volta' in bianco e nero, perché come è noto sulle tradizioni e sul 'ritorno alle origini' sempre di più ci si investe anche in chiave commerciale. L'innovazione sulla continuità è suggerita anche dalla scelta dei vecchi titolari di affiancare la nuova gestione per qualche tempo, così da rassicurare anche la clientela tradizionale. “Clientela che è in attesa, è pieno di persone che butta un occhio anche coi lavori in corso per chiederci delle novità.