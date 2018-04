L'avanzata dei ristoranti orientali: nuova apertura all'ex Cinecittà dopo 4 insegne italiane

Un'altra attività che lascia i locali dell’ex Cinecittà di viale Salinatore. Anche il Ristorante Pizzeria Da Cesare ha chiuso i battenti, confermando purtroppo la triste sorte che ha toccato tutti i locali che si sono avvicendati in quegli spazi. E se le diverse formule di gastronomia nazionale non hanno funzionato, nonostante il locale si trovi in un punto di grande passaggio e visibilità nel centro di Forlì, il nuovo tentativo - come da copione ormai collaudato - è a marchio orientale. Tra poco, infatti, sarà un altro ristorante ‘giappo-cinese’ a tentare la fortuna: il “Sushi Ye”, un altro di una serie di ormai numerosissimi locali che propongono cucina asiatica, sulla scia del successo del primo “Wok” che aprì al connubio tra cucina cinese e giapponese e come forma di "rinnovamento" del classico ristorante cinese.

“Stiamo lavorando per aprire al più presto – spiegano i gestori a ForliToday – ci serve ancora qualche giorno, ma probabilmente nel giro di una settimana saremo operativi”. Per lanciare questa nuova attività i gestori arrivano da Milano, dove avevano un ristorante dello stesso tipo. “Proporremo cucina giapponese e cinese, abbiamo deciso di provare ad investire a Forlì”, spiegano. Nessun timore della concorrenza: “In tutte le città ci sono stanti ristoranti come il nostro, ma funzionano”.

Accanto agli storici ristoranti cinesi, come lo “Shin Shin” di via Giorgio Regnoli o il “China Town” di via Fratti, tra i primi ad aprire in città, e al giapponese Sakura, negli ultimi anni c’è stata la carica dei grandi locali a buffet che propongono cucina sia cinese che giapponese, con formule “all you can eat”, prezzo fisso e cibo illimitato, a buffet o al tavolo. Ultimamente in città si è vista una svolta qualitativa, con l’arrivo del “College Sushi”, che propone sushi da asporto preparato da un cuoco giapponese e del “Giardino Wu”, che ha aperto al posto della “Vecchia Forlì”, offrendo una cucina cinese tipica di alta qualità. Insomma, una certa diversificazione.

Nei locali di viale Salinatore è la prima volta che approda la cucina cinese. Dopo la chiusura del Cinecittà, è arrivato il self service “Pestapepe”, poi la pizzeria della catena “Fratelli La Bufala”, poi “Ricordi di braceria”, che offriva carne di ogni genere alla griglia e infine il ristorante pizzeria “Da Cesare”, che da poco ha abbassato le serrande. Tra poco una nuova avventura nei 200 metri quadri con parcheggio ai margini del centro cittadino.