Ex Gil, via libera al progetto di riqualificazione delle aree esterne

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza impiantistica sportiva delle aree esterne del complesso Ex Gil "Casa dello Sport", per un importo di 985mila euro. E la proposta che l'amministrazione comunale ha presentato al Coni nell'ambito del bando per il Fondo “Sport e Periferie". L'intervento, viene evidenziato, "potrà essere finanziato, previa variazione di bilancio, in parte mediante l'acquisizione di contributo dello Stato ed in parte dall'amministrazione comunale reperendo le risorse finanziarie tramite lo storno di risorse previste per altri interventi del Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/2020".