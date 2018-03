La Provincia ci riprova ed abbassa il prezzo: all'asta l'ex scuola Saffi

La Provincia di Forlì-Cesena ci riprova, rimettendo all'asta l'ex scuola "Saffi" di via Saffi 17. La base d'asta è scesa dai 4,6 milioni del 2013 ai 3 milioni del 2015 ai 1,85 milioni di euro del 2018. L'asta pubblica si terrà il 10 maggio alle 11 nella sede della Provincia (Piazza Morgagni, 9): l'immobile viene venduto mediante il sistema delle offerte segrete in busta chiusa. L'edificio può essere adibito ad uso residenziale e terziario e quindi può essere destinato a civili abitazioni, ad uffici, ad attività di commercio al dettaglio fino a 250 metri quadrati di superficie di vendita, ad attività commerciali delle medie strutture di vendita fra 250 metri quadrati e 2500 metri quadrati, ad artigianato di servizio alla persona, a locali per lo spettacolo, nonché ad altri servizi di pubblico interesse quali: istruzione inferiore e superiore, attrezzature sanitarie di quartiere. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte nei modi e nella forma prescritti dal bando è fissato per le 12 dell'8 maggio. Il bando di gara e la documentazione fotografica sono consultabili sul sito internet della Provincia www.provincia.fc.it oppure all'Ufficio Patrimonio della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni 9 a Forlì. Per informazioni tel. 0543 714274-714297.