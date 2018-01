Ex Universal, il Comune ci riproverà con l'asta. E sconta il prezzo di vendita

Ci sarà in futuro una nuova asta pubblica per l'ex Universal, l'edificio di via Maceri destinato a progetti di social housing. La giunta comunale, che si è riunita il 28 dicembre scorso, ha fissato la vendita a partire da una base d'asta di 200mila euro. Il progetto di riqualificazione dell’edificio riguarda non solo aspetti urbanistici, ma anche il profilo relazionale, con l’intento di sostenere utili percorsi di integrazione a beneficio dei nuclei familiari che abiteranno il complesso residenziale in questione.

L'immobile è da tempo inserito nel Piano Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare. In passato vi sono state diverse aste pubbliche (12 dicembre 2007, 8 aprile 2008 e 5 novembre 2015), tutte andate deserte. L'intervento di riqualificazione dovrà rispettare le linee guida per il progetto. Nella deliberà viene evidenzia la necessità di tutelare gli undici dipinti murali dell’artista forlivese Irene Ugolini Zoli. Inoltre è stato stabilito di "procedere quanto prima con gli atti necessari ad esperire la gara al fine di destinare il ricavato per finanziare il Programma triennale delle opere pubbliche".