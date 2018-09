Alla Fabbrica delle Candele torna il corso gratuito di fumetto

La Fabbrica delle Candele ospiterà il corso gratuito di fumetto "FumettO Obiettivo" con la docenza di affermati autori, grandi professionisti quali Fabbri, Catacchio, Verni, Signora, Babini, Neziti e Umiliacchi, Tutti gli interessati possono gratuitamente iscriversi per questa attività culturale rivolta ai ragazzi del territorio. "In continuità con le attività dirette ai giovani della Fanzinoteca d'Italia 0.2, che da sempre riscuote successo di partecipazione, si prosegue con questo evento in grado di caratterizzare la realtà fumettistica locale e che da il benvenuto all'autunno nel forlivese - spiega Gianluca Umiliacchi -. La presenza di grandi autori professionisti, la competenza e professionalità dello Staff organizzativo, la realizzazione di una storia a fumetti dedicata ad una eccellenza forlivese, i positivi e lusinghieri risultati che hanno conseguito vari corsisti precedenti: "FumettO Obiettivo" permetterà a tutti gli interessati di esplorare il territorio della letteratura disegnata, con lezione improntate sulla conoscenza e la realizzazione di una storia di gruppo relativa ad una eccellenza del patrimonio culturale forlivese che, una volta terminato il corso, sarà pubblicata in una auto-edizione messa in Rete e, se ve ne sarà la possibilità, stampata".

Il laboratorio, rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni, per un massimo di 25 partecipanti, si terrà per 12 incontri nelle date del 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 ottobre e 2, 6, 9 Novembre 2018 dalle ore 20:30 alle ore 22:30. La scadenza per la presentazione delle domande è il 21 settembre. I partecipanti saranno ammessi in base all'ordine di arrivo delle domande, non di meno, come sempre attuato nei corsi della Fanzinoteca d'Italia 0.2, vi è la disponibilità di apertura per il pubblico uditore. "I tanti riconoscimenti locali e nazionali vengono a rinverdire l’eccellenza fanzinotecaria in Italia, una attività quasi decennale che può contare nel solo ambito fumettistico la proposta di ben 1.124 eventi generali,con manifestazioni, iniziative, ecc. grazie anche alle 217 sinergie, reti d'azione con realtà collaborative di gruppo, in grado di annoverare presenze e partecipazioni pari a 42.379", chiosa Umiliacchi.

"Ci sono, nel nuovo Corso di Fumetto - continua l'esperto fanzinotecario - tutti gli ingredienti adeguati in grado di catturare un pubblico ampio e variegato. Sono convinto che la grande riserva della innata intelligenza italica sia la medicina ideale per la nostra autostima. Abbiamo bisogno di rammentare che nella nostra città, a Forlì, risiedono Davide Fabbri, che quest'anno ha raggiunto i 30 anni di carriera, Onofrio Catacchio, Marco Verni, Guglielmo Signora le eccellenze che ci rappresentano ovunque in Italia e nel mondo si proponga la Nona Arte. Questo dovrebbe aiutarci a riflettere che il futuro non è solo delle "culture" ufficialmente innalzate ma, maggiormente, dalla capacità di inventare, creare, in una parola, realizzare e, in questo caso, realizzare fumetti".

I laboratori promossi dall'assessore alla Cultura ed alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì Elisa Giovannetti e dal Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili - Unità Politiche Giovanili sono parte del più ampio progetto d'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese con il sostegno della Regione Emilia Romagna Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per Legalità (L.R. 14_08 ) Il modulo per le iscrizioni è scaricabile dal sito www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it e potrà essere inviato via posta certificata all'indirizzo mail comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, oppure via fax allo 0543/370647 oppure a mano presso Fabbrica delle Candele - Piazzetta Corbizzi, 30 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 – martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 (in caso di consegna a mano, occorre ritirare la ricevuta attestante data e ora di arrivo). Le iscrizioni per i minorenni dovranno essere sottoscritte dai genitori e corredate di copia di un documento di identità dell'esercente la potestà genitoriale. Una volta raggiunto il numero di iscritti stabilito per la partecipazione al corso, i partecipanti saranno contattati via mail per confermare la data di inizio del laboratorio stesso.

Informazioni più dettagliate al sito https://www.fanzineitaliane.it/fumetto0.2/ o tramite contatto 339 3085390, Fanzinoteca@fanzineitaliane.it