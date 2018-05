Giovani e creatività: torna "Fabbrica Lab", al via le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni ai Laboratori di “Fabbrica Lab 2018”, che anche quest’anno animeranno le attività proposte dalla “Fabbrica delle Candele” di Piazzetta Corbizzi, rivolgendosi ai ragazzi del territorio. I laboratori, promossi dall'assessore alla Cultura ed alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì Elisa Giovannetti e inseriti nel progetto dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese "Stati generali della creatività", realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, saranno guidati da docenti e professionisti nel campo della creatività che metteranno a disposizione la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni, per stimolare interessi e passioni, collegando l'arte e la cultura alla formazione ed allo sviluppo di nuove competenze. Complessivamente saranno attivati sei corsi che partiranno nel mese di giugno e termineranno a dicembre 2018. E' previsto un numero limitato di partecipanti, ammessi in base all’ordine di arrivo delle domande e ogni richiedente potrà partecipare ad un solo corso, con la possibilità di opzionare una seconda scelta in caso di overbooking della prima scelta.

Sono sei i lavoratori: “Voices on the road” (dedicato alla conoscenza e al miglioramento delle affinità musicali, con scadenza della presentazione delle domande il primo giugno); “Tarocchi Forlivesi” (il corso darà nozioni di base sull'arte di fotografare e sulla simbologia degli Arcani Maggiori dei tarocchi; scadenza della presentazione delle domande il 27 agosto); “L'esperienza della libertà” (laboratorio di formazione trasversale nell'ambito dei diversi linguaggi della scena performativa; scadenza della presentazione delle domande il 27 agosto); “Fumettoobiettivo” (un corso di fumetto per esplorare nel territorio della letteratura disegnata; scadenza della presentazione delle domande il 21 settembre); “Trasform-Azioni Giovani in movimento” (un percorso di danza ed espressione corporea senza limite di genere, esperienze pregresse, provenienza, abilità o disabilità; scadenza della presentazione delle domande il 21 settembre); e “Lo schermo e le note della nostra storia” (un intenso e veloce percorso di apprendimento teorico e pratico attraverso il linguaggio, gli stili e le forme produttive del documento storico/biografico; scadenza della presentazione delle domande il 21 settembre).

Il modulo per le iscrizioni è scaricabile dal sito www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it e potrà essere inviato tramite posta certificata all'indirizzo mail ecomune.forli@pec.comune.forli.fc.it, oppure via fax allo 0543.370647, oppure a mano alla Fabbrica delle Candele - Piazzetta Corbizzi 30, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 (in caso di consegna a mano, occorre ritirare la ricevuta attestante data e ora di arrivo). Le iscrizioni per i minorenni dovranno essere sottoscritte dai genitori e corredate di copia di un documento di identità dell'esercente la potestà genitoriale.