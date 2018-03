Video, fumetti, musica, teatro, arte e danza: torna "FabbricaLab"

L'assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì propone anche per il 2018 un programma di attività che, rispondendo all’obiettivo di richiamare un pubblico giovanile eterogeneo, offre la possibilità di partecipare a percorsi formativi e di crescita culturale nei diversi ambiti della creatività. Il progetto, denominato “FabbricaLab”, ha lo scopo di sollecitare la presentazione di progetti in campo culturale, formativo, creativo e artistico, mettendo a disposizione anche locali e spazi della Fabbrica delle Candele per lo svolgimento dei corsi. Il programma comprenderà un numero massimo di 6 laboratori riguardanti fotografia, produzione video-making, fumetto, teatro, musica, danza e arti performative. Potranno presentare i progetti le associazioni iscritte negli appositi registri regionali o provinciali o nell’elenco comunale delle libere forme associative e le cooperative sociali.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in busta chiusa, mediante consegna a mano, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, all’Unità Politiche Giovanili, sede in piazzetta Conserva Corbizzi 9/30 a Forlì. La domanda va presentata entro le 12.30 di martedì 27 marzo oppure mediante spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno allo stesso indirizzo entro il giorno lunedì 26 marzo. Il bando di partecipazione e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Forlì, www.comune.forli.fc.it, alla sezione bandi, avvisi, gare e concorsi o presso gli Uffici dell’Unità Politiche Giovanili. Per informazioni telefono 0543712831 - 712833.