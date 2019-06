Fa pipì in strada e prende a pugni una vigilessa: arrestato durante i "Mercoledì" in centro

Sorpreso ad urinare su un muro in pieno centro, ha cominciato ad inveire contro le agenti della Polizia Locale, per poi aggredirne una nel tentativo di sfuggire all'identificazione e darsi alla fuga. L'individuo, un siciliano di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, è stato arrestato con l'ausilio degli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi. I fatti si sono consumati nella tarda serata di mercoledì.

Le agenti erano impegnate in un servizio di controllo nell'ambito dei "Mercoledì del cuore", tra via Pedriali e via Biondini, hanno individuato un ragazzo mentre faceva "pipì". Invitato a smettere e ricomporsi, ha cominciato a rispondere a malo modo al personale in divisa. Le agenti hanno cercato di identificarlo, ma il giovane ha reagito malamente, rispondendo che non aveva con se i documenti e che "non aveva tempo da perdere". Spintonando le operatrici, ha cercato di allontanarsi in direzione di Piazza Saffi.

E proprio in questo frangente che, per assicurarsi la fuga, ha colpito con un pugno una delle vigilesse, rompendole gli occhiali che indossava. In ausilio è subito intervenuta una "pantera" delle Volanti, che si trovava in zona per un servizio di pattugliamento. I poliziotti, con non poca fatica, sono riusciti a bloccare il 22enne e portarlo in Questura, dove è stato arrestato con le accuse di "resistenza aggravata dalla lesioni", "oltraggio a pubblico ufficiale" e "rifiuto di fornire le proprie generalità".

Giovedì mattina il giudice ha convalidato l'arresto. Sono stati richiesti i termini a difesa, disponendo il divieto di ritorno nel Comune di Forlì in attesa della prossima udienza. L'agente colpita è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso, dove è stata refertata con tre giorni di prognosi.