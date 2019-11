Facoltà di Medicina, anche da Ravenna replicano a Calderoni: "E' tutto secondo le regole"

Il consigliere comunale forlivese Giorgio Calderoni può dormire sogni tranquilli, "agiremo nel piu' totale e completo rispetto della legge". Come già fatto dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, anche il primo cittadino di Ravenna Michele De Pascale, tranquillizza l'esponente del centrosinistra forlivese sulla liceità dell'operazione di insediamento in Romagna dei corsi di laurea in Medicina dell'Alma Mater. Calderoni ha infatti messo in dubbio la possibilità che il Comune (nel suo caso Forli') possa finanziare direttamente le iniziative per l'universita', ma De Pascale replica che il Comune di Ravenna, assieme a quello di Faenza "non sostiene direttamente l'Universita' di Bologna ma l'ente di sostegno, la Fondazione Flaminia", con un contributo annuale di 400mila euro.

L'insediamento di Medicina, prosegue, "non e' paragonabile rispetto agli altri, dato che e' collegato all'erogazione di un servizio fondamentale". In sostanza i docenti faranno anche i medici, ma non solo. "L'amministrazione ha giocato un ruolo determinante nella partita - ribadisce -, ma ora l'interlocutore è la Fondazione". Di certo, prosegue, "non sono preoccupato, si tratta di un evento straordinario, un appuntamento storico", che ha contribuito anche nella decisione di accelerare sul progetto dello studentato. Con Medicina ci sarà un centinaio di nuovi studenti, al 60%-70% fuori sede, 200 con Forlì, che si trasformeranno in medici, dunque "uno strumento anche per rispondere alla carenza di professionisti". (fonte Dire)

Nella foto un incontro tenutosi la scorsa primavera