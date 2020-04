Facoltà di Medicina e Chirurgia, petizione sul web del medico: "Abolire il numero chiuso"

"Abolire il numero chiuso per l’accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia". E' la proposta presentata attraverso una petizione dal dottor Fausto Castriota ed indirizzata al ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "Sono un medico che come tanti altri miei colleghi sta pagando un prezzo personale a causa della grave crisi sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 - si legge nell'avviso pubblicata nella piattaforma Charge.org -. La pandemia ha purtroppo evidenziato una importante carenza di personale medico all’ interno delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private accreditate. Questa carenza é fatto noto da anni per chi lavora quotidianamente sul campo. La crisi odierna ha però, in modo inconfutabile, evidenziato che la politica sulla programmazione e formazione ( peraltro molto lunga ) del personale medico non é stata lungimirante".

"È proprio nei momenti di crisi che occorre pensare a delle soluzioni e credo fermamente che un primo concreto passo potrebbe essere quello di abolire il numero chiuso per l’accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia - prosegue Castriota -. È a tutti nota la frustrazione di molti giovani studenti, desiderosi di intraprendere la difficile ma importantissima professione medica, non in grado di superare il test di ingresso alla Facoltà di Medicina, test peraltro da molti considerato poco specifico. La vera selezione dei futuri medici dovrebbe essere fatta con un rigoroso corso formativo all’interno dell’Università Italiana, con l’obiettivo di avere più medici con più competenze specifiche atte a fronteggiare il mutevole scenario della Sanità Pubblica". Al 13 aprile sono state raccolte oltre 4300 firme.